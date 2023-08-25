Лукашенко высказался о будущем бойцов ЧВК «Вагнер» после гибели Пригожина

Президент Белоруссии сделал заявление касательно будущего бойцов ЧВК «Вагнер» после гибели Пригожина.

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что будет с бойцами ЧВК «Вагнер» после гибели Евгения Пригожина. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

По словам Лукашенко, бойцы российской частной военной компании не уезжают из Белоруссии, они и далее будут там «жить и работать». Он подчеркнул, что через несколько дней в стране будет находиться до 10 000 «вагнеровцев».

«Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что не было таких случаев, чтобы Евгений Пригожин просил у него гарантий безопасности. Комментируя падение самолета, на борту которого предположительно находился основатель ЧВК «Вагнер», Лукашенко подчеркнул, что не может сказать, кто устроил эту катастрофу, а также не может представить, что в этом виноват глава российского государства.

Как ранее писал Сиб.фм, Евгений Пригожин в «видеозавещании» заявил, что будет лучшим в аду.