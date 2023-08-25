Мэр Новосибирска Локоть рассказал о сносе Park Cafe и «Перчини»

На пресс-конференции 25 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о сносе проблемного здания, где находится два заведения общепита — Park Cafe и "Перчини".

Судебные тяжбы вокруг здания, которое расположено по адресу Красный проспект 25/1, тянутся с начала этого года. Мэрия Новосибирска требовала в арбитражной инстанции от владельцев кафе передать его в муниципальную собственность. Сначала чиновники спор проиграли.

Однако в середине июня на дверях заведения появилась табличка о приостановке деятельности заведения – в мэрии Новосибирска от своих претензий не отступились. В итоге чиновники выиграли суд, но здание так и стоит закрытым с начала лета. Сегодня, 25 августа, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал об его судьбе.

«На сегодняшний день есть судебное решение в отношении двух объектов, которые находятся в Первомайском сквере и на прилегающей территории. Во-первых, Park Cafe. Мы проинформированы от собственника, что он намерен выполнить судебное решение, то есть снести здание своими силами. Есть решение и в отношении другого объекта, расположенного сразу за зданием музея, буквально на газоне Первомайского сквера. Но здесь собственник не спешит, — объяснил Анатолий Локоть.

– Поэтому мы сейчас настойчиво работаем с приставами, проговорена процедура. Мы намерены снести это здание. Оно нам очень сильно мешает выполнить проект капитального ремонта сквера».

Напомним, в Первомайском сквере сейчас полным ходом идёт ремонт: меняется и покрытие тротуара, и архитектурно-дизайнерский облик излюбленного места отдыха новосибирцев.