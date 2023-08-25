Никто не ожидал: неожиданная черта характера певца SHAMAN`a

Как любая публичная личность, выступающая на сцене, популярный певец Ярослав Дронов (творческий псевдоним Шаман) обладает способностью удерживать внимание многотысячной публики. Однако в его психологическом портрете эксперты усмотрели неожиданно-любопытную черту, объясняющую его бешеную популярность. Портал «Сиб.фм» публикует точное описание психотипа SHAMAN`a.

Управлять своей и чужой психической энергией умеют многие артисты, работающие на широкой публике. Без этого умения на сцене делать нечего, уверяют российские психологи. По их устойчивому мнению, только самых ярких и успешных из них выделяет другое и редкое психологическое качество — становиться во главе идущих.

По словам психолога Александры Метальниковой, у Ярослава имеется способность вовлекаться в социальные процессы и большие социальные движения: «Сейчас его (певца Шамана) слишком сильно вовлекают в политическую жизнь, в этом есть свои плюсы и минусы. Ему трудно было бы остаться в стороне от происходящего в стране, в обществе вокруг него, даже если бы он этого захотел», пояснила она.

По её профессиональным наблюдениям за артистом, музыкант относится к тем людям, которые не только охотно «идут в ногу» со всеми, но он встает во главе идущих: «Когда такая большая сила, как у Ярослава, выходит на поверхность, можно получить красивый поющий фонтан, а можно и взрыв на макаронной фабрике, если неаккуратно с этой силой обращаться. Насколько я знаю, у Ярослава прекрасно получается с этим обращаться и это потрясающе. Нам очень повезло, что есть такая фигура на нашей сцене», объяснила Александра.

Учитывая масштабы личности Дронова, эксперт сделала смелые предположения о его большом будущем. Метальникова убеждена, что в данный момент певец выражает политику в своей музыке с точки зрения организации огромных групп людей, их сплочения и напитывания единой идеей, состоянием. Это его возможность, способность и максимальная жизненная цель: «Для него, как для других людей похожего склада и с похожими задачами, может быть большим соблазном, власть над умами, душами и состояниями. Не даром он выбрал себе такой псевдоним. Шаман — по прямому значению человек, который изменяет психическое состояние людей вокруг себя с помощью своего личного состояния», пророчески заявила психолог.