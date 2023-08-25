Новосибирская область стала одной из лучших в России в сфере образования

Андрей Травников поставил системе образования амбициозные задачи: повышение интереса к математике, профессии педагога, продвижение образовательных успехов региона.

В обращении к участникам пленарного заседания XXIII Съезда работников образования региона «Система образования Новосибирской области: новые вызовы – новые требования – новая ответственность» Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты образовательной политики региона на предстоящий период.

«Темпы изменений, по основным приоритетам, которые набрала отрасль за прошедший год, и за пятилетку, позволяют нам оставаться лидером, двигаться быстрее всех остальных. Нам удалось выстроить цельную, многоуровневую систему профориентации, выявления и развития талантов. Мы выполнили задачу, которую формулировали пять лет назад – войти в десятку лучших систем образования страны, приблизились к задаче, которую обозначили год назад – войти в пятерку лучших.

На что следует дополнительно обратить внимание – это повышение качества преподавания и интереса к математике, к другим естественно-научным предметам. У нас нет возможности дальше раскачиваться, время требует от нас увеличивать темпы решения этой задачи.

Требуются более высокие темпы повышения интереса школьников к профессии педагога. Нужно признать, что к решению кадровой проблемы образования сферы образования мы только подходим.

Обращу внимание на новую задачу. У нас создана качественная система образования, нам есть чем гордиться. Пора откинуть излишнюю скромность, и нашу систему образования продвигать – в информационном пространстве, в экспертном сообществе. Формулировать наши достижения, подходы, методики, успешные проекты для того, чтобы получать заслуженную оценку. Это важная и отдельная задача», – подчеркнул глава региона.

Также Андрей Травников высказался за дальнейшее увеличение финансирования системы образования области, в частности, поддержал предложение о доплатах педагогам-методистам.

С отдельными словами благодарности Губернатор обратился к руководителям и специалистам министерства образования Новосибирской области, директорам учреждений образования и учителям, которые участвуют в помощи Беловодскому району ЛНР.

Участников Съезда приветствовали Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. В формате видеообращения прозвучало приветствие Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.

С основным докладом выступил министр образования региона Сергей Федорчук. Приоритетами образовательной политики региона являются воспитание, качественное образование, эффективное профессиональное самоопределение обучающихся, подготовка кадров для развития области, в области успешно реализуется национальный проект «Образование».

Благодаря системной работе Правительства Новосибирской области, за последние пять лет в регионе введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью почти 18 000 мест, 46 детских садов почти на 8 600 мест, дополнительно за счет перепрофилирования открыто ещё почти 13 000 мест в школах и 6 000 мест в детских садах. Уровень доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет вырос на 4,7% и достиг 100%, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет вырос на 35%.

Сформирована постоянно действующая система профориентационных проектов, включающая сеть спецклассов, центры «Точка роста», 5 IT-кубов, «Политехническая и агротехническая школа», онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ», «Дни профессионального выбора», «Билет в будущее», 3 центра политехнического обучения.

По результатам федеральной оценки региональных механизмов управления качеством образования Новосибирская область в 2022 году заняла 6 место в России, существенно улучшив позиции по сравнению с 2020 и 2021 годами.