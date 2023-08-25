Новосибирцы смогут попасть на гастрономический фестиваль на пригородных поездах

Жители и гости Новосибирской области смогут добраться на пригородных поездах на гастрономический фестиваль на Михайловской набережной Новосибирска.

На Михайловской набережной города Новосибирска 26-27 августа 2023 года состоится масштабный гастротуристический фестиваль «В Сибири Есть», в рамках которого будет организован фуд-корт под открытым небом с сибирскими блюдами, ярмарка местных производителей и выставка креативных индустрий. Туристический потенциал региона представят профильные агентства. Дополнительную информацию о празднике можно узнать на официальной странице гастрофестиваля «В Сибири Есть».

Гости мероприятия смогут добраться на фестиваль на пригородных поездах, курсирующих действующим расписанием до остановочной платформы Речной вокзал, находящейся в непосредственной близости от места проведения мероприятия.

Уточнить расписание электропоездов можно на следующих информационных каналах АО «Экспресс-пригород»:

– на официальном сайте компании, в группе перевозчика в ВК;

– в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;

– в чат-боте «АО Экспресс-пригород»;

– по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00);

– на станциях и остановочных пунктах ЗСЖД в Новосибирской области.