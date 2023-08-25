На пленарном заседании XXIII съезда работников образования региона выступил Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Сегодня в новосибирском Экспоцентре состоялось пленарное заседание XXIII съезда работников образования «Система образования Новосибирской области: новые вызовы – новые требования – новая ответственность». Приветствуя участников, Губернатор Андрей Травников сказал о высокой ценности труда педагогов. «Задача, которую мы формулировали пять лет назад, – войти в десятку лучших систем образования страны, – напомнил он. – И мы практически приблизились к задаче войти в пятерку лучших. Набраны достойные темпы развития».

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Евгений Подгорный прокомментировал: «Многое делается в плане строительства, капитальной реконструкции школ, оснащения оборудованием, и депутаты Законодательного Собрания контролируют ход и качество строительства и ремонта, помогают приобретать оборудование. Мы видим, как это востребовано, как школьники идут с большим желанием в новые здания, новые классы и спортивные залы».

По мнению Евгения Подгорного, сейчас очень важные и нужные изменения происходят в образовательном процессе: «Правильно, что делаем упор на патриотическое воспитание и рассказываем детям, что происходило и происходит в нашей стране, как развивается государство и с какими вызовами сталкивается, какие у нас герои и кто защищает нашу Отчизну сейчас. Школьники должны знать об этом и помнить. В перспективе будет совершенствоваться инфраструктура для занятий ОВЖ. Задача такая поставлена, а Новосибирская область оперативно реагирует на перемены. В целом, я уверен, летний период прошел не зря, и наши учреждения образования достойно подготовились к учебному году».

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив подчеркнул: «И я, и мои коллеги – депутаты Законодательного собрания за лето побывали во всех районах области. И новые школы, и капитально отремонтированные учреждения, и прекрасно оснащенные современные мастерские – не иллюзия, а реально существующие, введенные в эксплуатацию объекты. Один из них мы через неделю открываем в далеком селе Шайдурово Сузунского района, этого новоселья ждали дети и взрослые в течение 25 лет!»

Однако, сделал акцент Андрей Шимкив, не иллюзия – и дефицит кадров, особенно в сельских школах: «Все предложения и шаги по решению этой задачи мы готовы и будем поддерживать. Как будем поддерживать и институт наставничества. Не только в смысле подращивания молодых педагогов, но и в более широком, социально значимом смысле наставничества. Если повезло с наставником в школе – это, как говорят сейчас, словно «персональный код» получить: все дороги открыты и в жизни, и в профессии. Не только в смысле знаний, но и формирования внутренней гражданской позиции. Решение приоритетной задачи, задачи патриотического воспитания, которую ставит перед собой образование региона, может и должно опираться на личный пример, на биографии земляков, на ежедневные вдумчивые ответы на вопросы что такое хорошо и что такое плохо».

Андрей Шимкив поблагодарил педагогическое сообщество и призвал родительскую общественность, руководителей местного самоуправления из всех районов области участвовать в воспитании молодого поколения. Умного, воспитанного, умеющего трудиться и желающего развития своей родине поколения! «Решение этой задачи не должно быть компанейщиной, – убежден Андрей Шимкив, – и за один урок русского языка или истории эту задачу не решить. Патриотическое воспитание, развитие личности – это не только приоритетная задача образовательной политики. Это основа настоящего и будущего нашей страны, залог ее развития и благополучия. Это как раз та суть образования, которая всем нам близка и понятна, и та задача, которую решать мы должны вместе – семья, школа, общество».