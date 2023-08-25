Отключение света, пожары и сверкающие молнии: последствия ночной грозы в Новосибирской области

В Новосибирске более 700 домов остались без электричества после сильной грозы.

В Новосибирской области в ночь на 25 августа прошла сильная гроза. Молнии сверкали и били в дома на протяжении двух часов, а дождь затапливал улицы города. Проблемы со светом у жителей города начались ещё во время ливня и продолжаются до сих пор.

По данным муниципальной карты, на момент публикации от электроснабжения отключены 1328 домов, из них 765 — из-за аварии. Почти все отключения на фоне грозы произошли в Ленинском районе. По словам местной жительницы, на улице Осипенко свет отключился ещё в 23:00.





«Всю ночь света не было. По улице Связистов многоэтажки тоже всё без электричества», — жалуется женщина.

Корреспондент Сиб.фм запечатлел удар молнии в дом на улице Горский микрорайон, 8, однако свет после удара не отключился, а только мигнул. Кроме этого, жители жаловались на отключение домашнего интернета.





Предварительно, света нет в посёлках Степной и Садовый, сёлах Раздольное, Ярково, Шилово, Верх-Тула, Новолугово, а в Новосибирском районе обесточены некоторые СНТ.





Ветер ночью 24 августа усилился до 17-22 м/с, а местами шквалы достигали 25 м/с .

Гроза привела к нескольким пожарам в городе. В паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что несколько зданий загорелись из-за молний. В результате инцидента в Пашино сгорел дом, в Кировском районе — дачи, а в поселке Садовый — трансформаторная будка. Также был зафиксирован случай сгоревшего автомобиля, который находился на парковке жилого дома.





По данным ГУ МЧС региона, в 23:40 произошёл пожар на складе в Ордынском районе. Огонь уничтожил склад на общей площади 560 квадратных метров.

Непогода также повлияла на работу аэропорта Толмачево, из-за чего несколько рейсов задержались. По меньшей мере три самолета были перенаправлены в аэропорт Барнаула. В настоящее время прибытие 11 лайнеров откладывается.





По данным паблика «Типичная Колывань» во «ВКонтакте», рабочий посёлок оказался лишён воды. По словам главы населённого пункта Нины Сурдиной, молния ударила в трансформатор на станции подъема воды во время грозы, что привело к аварии и полному прекращению водоснабжения. В настоящее время проводятся работы по восстановлению работы станции.

В течение 25 августа воздух прогреется до +27 градусов.

«25 августа в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха +19, +21 С», — сообщают в пятницу в Западно-Сибирском УГМС.