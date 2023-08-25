Павловский посоветовал жителям Новосибирска готовиться к опасному климату

Артем Павловский рекомендовал жителям Новосибирска готовиться к глобальному потеплению.

И.о. завкафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский на «Технопроме-2023» призвал россиян быть готовыми к изменению климата. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Он подчеркнул, что глобальное потепление не обойдет стороной и Новосибирскую область. Специалист напомнил о росте влажности в России, потеплении. Он отметил, что к середине нынешнего века человечество в любом случае столкнется с глобальными изменениями. Павловский посоветовал людям адаптироваться к новым условиям.

«Скорость роста мирового океана увеличилась в два раза. Поэтому вести экономическую деятельность на берегу моря, что люди любят делать, не стоит. Застраивать эти территории – тоже нужно прекратить. Уже становится больше наводнений. Через пару десятков лет людей придётся просто переселять из этих зон», — сказал он.

По словам Павловского, риски для Новосибирской области следующие: изменение температуры Оби, ледового режима, увеличение числа лесных пожаров, изменение береговой эрозии. Он призвал граждан РФ быть готовыми к тому, что глобальное потепление неминуемо скажется на всех городах.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске проректор Ребриков озвучил способ быстрого выявления СМА.