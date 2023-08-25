Под Новосибирском пострадала выехавшая на полосу встречного движения водитель «Мазды»

Под Новосибирском произошло ДТП, в результате которого пострадала водитель «Мазды».

В Новосибирском районе на 1449-м км пострадала водитель «Мазды 6», выехавшая на полосу встречного движения. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла сегодня, в пятницу, в четыре часа дня на автодороге Р-254. Находившаяся за рулем иномарки «Мазда 6» женщина 1980 года рождения выехала на встречную полосу, где и врезалась во встречную машину «Хино Ренжер», которой управлял мужчина 1969 года рождения.

В результате аварии пострадала женщина, находившаяся на водительском месте «Мазды». Ее зажало в транспортном средстве. Прибывшие на место ДТП спасатели извлекли гражданку из машины, после чего ее отвезли в больницу. Обстоятельства выезда водителя «Мазды» на полосу встречного движения пока не установлены.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске девочка попала под колеса во дворе дома и оказалась в больнице.