Поваленные деревья, побитые машины и тучи из фильмов ужасов: последствия грозы 25 августа в Новосибирске

На Новосибирск накануне обрушился ливень с грозой и сильный ветер, в результате чего побило машины и повалило деревья.

Накануне в Новосибирске царил настоящий кошмар: после жаркой погоды на город обрушился мощный ливень с грозами, а также сильный ветер. Последствия продолжают устранять до сих пор.

Новосибирцы могли наблюдать сегодня тучи, которые напоминают кадры из фильмов-катастроф. Все небо заволокло бесконечными черными тучами. Так, в Калининском районе наступила беспросветная тьма.

В Новосибирске повалило большое количество деревьев. Речь идет в том числе о Дзержинском районе, где они лежали на проезжей части, препятствуя нормальному движению транспорта. Деревья стали убирать и на Волочаевской. Там насчитали порядка десяти упавших деревьев, были оборваны провода. С поваленными деревьями новосибирцы столкнулись также на Белинского, 3.

Пострадали от сильного ветра и автомобили в городе. Так, на кадры попал момент, когда из-за сильного ветра покатился прицеп, который в итоге влетел в припаркованную машину. Очевидцы сняли на видео, как в жилмассиве «Просторный» из-за ветра у автомобиля просто улетел капот. Кадрами поделился Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Как ранее писал Сиб.фм, в небе над Новосибирском 25 августа заметили шкваловый ворот.