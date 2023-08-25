Пожилая жительница Новосибирска случайно выпала из окна 8-этажного дома

В Новосибирске пожилая женщина случайно выпала из окна квартиры на восьмом этаже.

В Академгородке Новосибирска в дневное время 25 августа выпала из окна квартиры на восьмом этаже пенсионерка и погибла. Об этом сообщили «Родные берега».

Трагедия произошла у дома № 16 на ул. Арбузова. При падении из окна дома гражданка получила множественные травмы, скончавшись на месте.

Туда прибыли медики и сотрудники полиции. Выяснилось, что пожилая женщина мертва. Со слов соседей погибшей, пенсионерка жила одна, на улице появлялась редко. Отмечается, что гражданка случайно сорвалась вниз, когда занималась мытьем окон.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске арестовали мужчину после жестокого убийства жены. 47-летний Дмитрий Фомченко жестоко избил супругу и спрятал тело на территории парка. Калининский суд постановил отправить его в СИЗО до 23 октября. Он может провести за решеткой до 15 лет.