Спортивная школа НСО и спортивный клуб провинции Хэйлунцян заключили соглашение о сотрудничестве

Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону Новосибирской области и спортивный клуб «Снежный эльф» провинции Хэйлунцян Китайской Народной Республики заключили соглашение о сотрудничестве в зимний и летний периоды.

Годы российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта (2022–2023) ознаменованы серией совместных мероприятий, которые продолжаются сегодня в разных регионах двух стран.

Распоряжением Президента РФ Владимира Путина – на основе договоренностей с Председателем КНР Си Цзипином – тематические годы проходят в целях дальнейшего развития и укрепления двухстороннего взаимодействия в сфере детско-юношеского спорта, совместной подготовки резерва, проведения совместных тренировок и состязаний.

Новосибирская область развивать и укреплять связи с коллегами из Поднебесной будет в том числе, по линии биатлона и лыжных гонок. 24 августа на Новосибирском биатлонном комплексе в торжественной обстановке было подписано Соглашение о долгосрочном сотрудничестве в зимний и летний периоды. А заключили его – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», подведомственная министерству физической культуры и спорта региона, и спортивный клуб «Снежный эльф» провинции Хэйлунцян Китайской Народной Республики.

Документом предусмотрено проведение ежегодных совместных мероприятий – на территориях той и другой сторон. Биатлонисты и лыжники из Китая будут регулярно приглашаться в Новосибирскую область для участия в соревнованиях среди юношей и девушек. В свою очередь, у наших земляков появится возможность выступать на спортивной арене КНР. Старты с приглашением делегации соседнего государства стороны обязались проводить поочередно. По аналогичной схеме решено также организовывать зимние и летние тренировочные сборы.

Пилотный проект в рамках соглашения планируется воплотить в начале нынешнего снежного сезона. На нашей стороне. Так, 10 декабря 2023 года Новосибирский биатлонный комплекс будет принимать традиционные всероссийские соревнования для юных биатлонистов «Приз олимпийского чемпиона В. Ф. Маматова». Вместе с ребятами из разных регионов нашей страны на старт выйдут их китайские сверстники. А предварительно для них пройдут здесь же двухнедельные тренировочные сборы, так что делегация КНР прибудет к нам заранее – в конце ноября.

Следующее совместное мероприятие запланировано на лето 2024 года. Это уже будут сборы нашей команды на стороне Китая, а затем – участие сибиряков в летних стартах, которые состоятся там же и пройдут согласно сезону – на лыжероллерах.

По словам министра спорта региона Сергея Ахапова, такое сотрудничество, с обменом опытом и взаимным участием команд в мероприятиях Новосибирской области и провинции Хэйлунцян, должно стать регулярным.

Председатель клуба «Снежный эльф», девятикратный чемпион Китая по лыжным гонкам У Яньлун является также директором профессионального комитета по программе зимних видов спорта указанной провинции. В Новосибирск он прибыл не один: в состав делегации вошли специалисты клуба: министр логической безопасности Чжан Гуаньцзе, главный тренер Ли Гуимин, председатель компании «Снежный эльф» Ян Юн и восьмилетняя спортсменка Чжан Синьдо, которая уже имеет опыт выступления на российской трассе (в ее активе – четвертое место в детском забеге Байкальского лыжного марафона, Бурятия).

В рамках визита в Новосибирск гости провели серию рабочих встреч с руководством и тренерским штабом СШОР по биатлону, познакомились с Новосибирским биатлонным комплексом, осмотрели ряд достопримечательностей города.