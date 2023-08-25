Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай» Кортнева

Лидер группы «Несчастный случай» возместил моральный вред полицейскому в размере 70 тысяч рублей после оскорбления на концерте в Новосибирске.

Мировой суд в Новосибирске прекратил уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Кортнева обвиняли по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). По данным следствия, 15 февраля 2023 года сотрудники полиции прибыли для эвакуации людей, находящихся в помещении кафе «Ред Реббит» в Академгородке. Это не понравилось певцу из-за отмены выступления, и он показал средний палец правоохранителю.

Чуть позже Алексей раскаялся перед сотрудниками и извинился. В суде сообщили, что музыкант возместил ему моральный вред в размере 70 тысяч рублей и сделал пожертвование в размере 10 тысяч в счет народного фронта помощи «Все для победы».

Гособвинитель возражал против прекращения дела, однако судья встал на сторону защиты и прекратил уголовное дело. Кортневу назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход государства.

Как ранее писал Сиб.фм, лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев извинился перед полицейским за средний палец.