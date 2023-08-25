Тепловая концессия: в Новосибирске началась реконструкция тепловых пунктов

В Новосибирске началась кампания по реконструкции шестидесяти одного центрального теплового пункта (ЦТП). По концессионному соглашению с городом, СГК до конца 2023 года вложит в объекты 838 млн рублей. По прогнозам обновление оборудования в среднем на треть повысит качество теплоснабжения домов.

Из общего числа центральных тепловых пунктов, принадлежащих системе городского теплоснабжения, программа модернизации охватывает 61 муниципальный ЦТП с высокой степенью износа. Планируется выполнение работ на оборудовании тепловых пунктов на основе концессионного соглашения, заключенного в текущем году между администрацией Новосибирска и СГК.

«Это первая за много лет программа модернизации муниципальных ЦТП в Новосибирске. Ожидаем, что инвестиции в их обновление повысят качество теплоснабжения домов и обеспечит экономию теплоносителя. Существенную часть работ — на трубопроводах от 32-х ЦТП — планируем завершить уже к началу отопительного сезона 2023-2024 годов. Остальные мероприятия подрядчики должны закончить к концу года. На теплоснабжение реконструкция влиять не будет — на периоды работ будем проводить соответствующие переключения внутри ЦТП, чтобы у жителей были отопление и горячая вода», — сообщает начальник управления Олег Милинис

Программа модернизации включает в себя следующие направления:

Реконструкция и замена тепломеханического оборудования центральных тепловых пунктов. Это затронет 17 объектов. Реконструкция центральных тепловых пунктов в рамках программы "Надежный левый берег", что охватит 12 ЦТП. Реализация программы "Безопасный трубопровод" на 32 центральных тепловых пунктах. Реконструкция центральных тепловых пунктов по программе "Надежный левый берег" и одновременная замена тепломеханического оборудования на 5 ЦТП. Прокладка линий циркуляции общей протяженностью 1,5 километра, затрагивающая 2 центральных тепловых пункта.

В семи тепловых пунктах предполагается, что подрядчики выполнят несколько видов работ одновременно.

Фото: Новое оборудование внутри ЦТП повысит качество теплоснабжения домов и обеспечит экономию теплоносителя

Для реализации программы «Надежный левый берег» планируется установка электроприводных кранов на подводящих и отводящих трубопроводах, а также установка повысительно-корректирующих насосов. Введение комплекса автоматизации предусматривает дистанционный контроль и управление процессами.

Программа «Безопасный трубопровод» предусматривает оборудование ЦТП предохранительными клапанами и системой дренажа.

По словам сотрудников, для четырех из пяти направлений работы уже имеют исполнителей. Основная доля работ будет выполнена компанией «Инженерные сети Проект» из Новосибирска, специализирующейся на оборудовании для теплоэнергетики. Другой подрядчик, научно-производственная фирма «Интегра» из Санкт-Петербурга, возьмет на себя реконструкцию ЦТП в рамках программы «Надежный левый берег».

Фото: Подрядчики готовятся приступить к работам в ЦТП

В настоящее время СГК проводит процедуру торгов для выбора подрядной организации, которая будет осуществлять работы по пятому направлению программы — реконструкции ЦТП и замене тепломеханического оборудования на 17 центральных тепловых пунктах.

Помимо этой программы в 2023 году СГК вложит средства в муниципальные теплосети в размере 1,5 млрд рублей, в том числе 676 млн — в перекладку трубопроводов. Общий объем вложений на 10 лет составит 4,9 млрд рублей. Таковы условия концессионного соглашения по эксплуатации и реконструкции муниципальных теплосетей и котельных Новосибирска.