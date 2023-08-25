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общество

Терапевт Романенко дала советы по укреплению иммунитета перед холодной осень

Freepik, authors: fermate

Специалист рекомендует правильно питаться и хорошо высыпаться.

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что сохранить иммунитет осенью и пережить сезон респираторных заболеваний поможет заблаговременная подготовка. По ее словам, важно правильно питаться и выспаться, пишет RuNews24.ru со ссылкой на Москву 24.

Помимо этого, специалист посоветовала пройти минимальное обследование, сдать анализы крови и мочи. Их результаты смогут выявить возможные скрытые инфекционные процессы в организме.

Также важно посетить стоматолога, чтобы в осеннее-зимний сезон иммунитет не тратил свои ресурсы на борьбу с воспалением со стороны зубов. Еще один совет, который дала Романенко, одеваться по погоде и не переохлаждаться.

Напомним, терапевт Чиркова назвала список запретных продуктов перед сном.

#здоровье #осень #врач #иммунитет
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Дарья Бочкун
журналист

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