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недвижимость

Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска определяется структурой и скидками

Фото: Максим Николаев

Новосибирский эксперт рассказал о рынке недвижимости в регионе.

По данным агрегатора ДОМ РФ, в августе 2020 года в Новосибирской области строилось 54,4 тысяч квартир. Из них 31,3 тысяч было не продано, в августе 2021 года, соответственно, 56,4 и 32,4 тысяч квартир, в августе 2022 года 59,9 и 39,6 тысяч квартир. Сегодня число непроданных квартир выросло до 50,8 тысяч при общем строительном заделе 68,7 тысяч, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Фото Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска определяется структурой и скидками 2

На растущем рынке универсальные застройщики увеличивают долю квартир бизнес-класса, на падающем — смещаются в эконом, уточнил он.

«В такой ситуации средняя цена квадрата от застройщика сильно зависит от структуры предложения, а средняя цена по реальным сделкам зависит от адекватности цен. Например, в июле средняя цена квадрата в ТОП-50 самых дорогих квартир составляла в Новосибирске 269 300 рублей, а в ТОП-50 самых дорогих продаж июня вошли: ЖК на Горького, Дом Воздух-3, Нобель, Прованс, Русское солнце и Квартал на Декабристов со средней ценой 198 400 рублей», — добавил эксперт.

По словам специалиста, самая высокая цена предложения по всем квартирам Новосибирской агломерации была по нашему мониторингу в июне 2022 года. Но реальную динамику можно считать только по каждому комплексу. В отчете Домклик цена новостроек в Новосибирской области на 13.08 2023 года была на 3% ниже, чем год назад, заключил Николаев.

Напомним, квартирография новостроек Новосибирска не соответствует демографическому составу населения.

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Александр Борисов
журналист

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