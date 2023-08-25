Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска определяется структурой и скидками

Новосибирский эксперт рассказал о рынке недвижимости в регионе.

По данным агрегатора ДОМ РФ, в августе 2020 года в Новосибирской области строилось 54,4 тысяч квартир. Из них 31,3 тысяч было не продано, в августе 2021 года, соответственно, 56,4 и 32,4 тысяч квартир, в августе 2022 года 59,9 и 39,6 тысяч квартир. Сегодня число непроданных квартир выросло до 50,8 тысяч при общем строительном заделе 68,7 тысяч, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

На растущем рынке универсальные застройщики увеличивают долю квартир бизнес-класса, на падающем — смещаются в эконом, уточнил он.

«В такой ситуации средняя цена квадрата от застройщика сильно зависит от структуры предложения, а средняя цена по реальным сделкам зависит от адекватности цен. Например, в июле средняя цена квадрата в ТОП-50 самых дорогих квартир составляла в Новосибирске 269 300 рублей, а в ТОП-50 самых дорогих продаж июня вошли: ЖК на Горького, Дом Воздух-3, Нобель, Прованс, Русское солнце и Квартал на Декабристов со средней ценой 198 400 рублей», — добавил эксперт.

По словам специалиста, самая высокая цена предложения по всем квартирам Новосибирской агломерации была по нашему мониторингу в июне 2022 года. Но реальную динамику можно считать только по каждому комплексу. В отчете Домклик цена новостроек в Новосибирской области на 13.08 2023 года была на 3% ниже, чем год назад, заключил Николаев.

Напомним, квартирография новостроек Новосибирска не соответствует демографическому составу населения.