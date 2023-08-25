В Дзержинском районе Новосибирска повалило множество деревьев

В Дзержинском районе Новосибирска жители могут наблюдать 25 августа большое количество поваленных деревьев.

Сегодня, в пятницу, новосибирцы столкнулись с большим количеством поваленных деревьев в Дзержинском районе. Кадрами последствий сильного ветра поделился Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Очевидцы засняли множество поваленных деревьев на видео. На кадрах видно, что деревья лежат на проезжей части, препятствуя нормальному движению транспорта.

Накануне, в четверг, на Новосибирскую область обрушился сильный ливень. В регионе можно было наблюдать грозы. Последствиями неблагоприятных погодных условий стали отключения света и пожары.

Как ранее писал Сиб.фм, в небе над Новосибирском 25 августа заметили шкваловый ворот. В Сети появился снимок этого завораживающего природного явления.