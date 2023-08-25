сегодня
25 августа, 07:41
пробки
3/10
погода
+18.1°C
курсы валют
usd 94.40 | eur 102.4
сегодня
25 августа, 07:41
пробки
3/10
погода
+18.1°C
курсы валют
usd 94.40 | eur 102.4
сегодня 05:00
общество

В «ЛизаАлерт» сообщили, что обнаружили сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина

Фото: ориентировка «ЛизаАлерт»

Сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин был найден, с ним все в порядке.

Музыкант Андрей Шаталин, о пропаже которого информация поступила днем в четверг, обнаружен живым. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в сети «ВКонтакте».

В сообщении отряда отметили, что музыкант найден, он жив. Там же поблагодарили всех за предоставленную помощь. Отметим, что о пропаже Шаталина стало известно днем ранее. В Санкт-Петербурге отмечали, что его не могут найти уже пару дней.

Сын артиста подчеркнул, что отец покинул дом утром 22 августа, но дома так и не объявился. Музыканта стал искать отряд «ЛизаАлерт». И вот сейчас стало известно, что его нашли живым.

Как ранее писал Сиб.фм, жительницу Новосибирска осудили за предоставление помещения адептам секты.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Павел Фролов
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в