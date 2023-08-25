В «ЛизаАлерт» сообщили, что обнаружили сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина

Сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин был найден, с ним все в порядке.

Музыкант Андрей Шаталин, о пропаже которого информация поступила днем в четверг, обнаружен живым. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в сети «ВКонтакте».

В сообщении отряда отметили, что музыкант найден, он жив. Там же поблагодарили всех за предоставленную помощь. Отметим, что о пропаже Шаталина стало известно днем ранее. В Санкт-Петербурге отмечали, что его не могут найти уже пару дней.

Сын артиста подчеркнул, что отец покинул дом утром 22 августа, но дома так и не объявился. Музыканта стал искать отряд «ЛизаАлерт». И вот сейчас стало известно, что его нашли живым.

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