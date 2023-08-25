В Новосибирске 24 августа побит температурный рекорд последнего столетия

В Новосибирске 24 августа был побит температурный рекорд, державшийся последние 100 лет.

Накануне, 24 августа, в Новосибирске царила 30-градусная жара, а уже ночью произошел ливень с градом и грозами, а также штормовой ветер. Этот день стал богатым на погодные сюрпризы, пишет vn.ru.

В тот же день в Новосибирске был обновлен температурный рекорд дня. Плюс 31,2 градуса показала расположенная в поселке Элитный метеостанция Огурцово. По данным Западно-Сибирского УГМС, речь идет о максимальном показателе для 24 августа за последние 100 лет. Прежде рекордной была жара в 30,5 градуса, которую зафиксировали 24 августа 1923 года.

Что касается вчерашней бури, то ее масштабы тоже заслуживают внимания. К ночи обесточенными оказались 40 населенных пунктов, а к утренним часам света не было еще у 11 000 граждан. В области местами были оборваны линии электропередач. Кроме того, удар молнии привел к возгоранию склада и двух жилых домов. К счастью, пострадавших не оказалось.

Ранее Сиб.фм писал о последствиях ночной грозы в Новосибирской области.