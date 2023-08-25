В Новосибирске автоледи отплатила 167 штрафов после ареста её геймерского кресла

В УФССП России по Новосибирской области заставили 37-летнюю женщину оплатить 167 штрафов, арестовав у неё геймерское кресло.

37-летняя женщина проживала в Новосибирске, а штрафы ей приходили из Ставропольского края – всего за плечами автоледи числилось 167 нарушений.

Новосибирские приставы не раз приходили у дому должницы, но найти её автомобиль Dodge Stratus им так и не удалось. А вот покрыть 259 500 рублей штрафа судебным приставам удалось, когда они попали к автоледи домой.

«Поскольку должница не оплатила в добровольный срок задолженность, судебный пристав вышла по месту проживания гражданки. Автомобиль в районе не удалось застать, но в квартире должницы были вещи, которые и арестовали сотрудники Службы. На геймерское кресло и smart телевизор пристав-исполнитель наложила арест, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

– Женщина пояснила, что машину продала, но не сняла с учета. Поскольку по документам сибирячка является собственником, то и штрафы будут приходить ей».

После того, как ограничительные меры были применены и к жилью должницы, она оплатила 92 000 сразу на месте, а вскоре нашла и остальные 167 000 рублей.

«Все ограничения с сибирячки сняли. Обращаем внимание граждан, при продаже движимого имущества, например, автомобиля, необходимо снять его с учета. Это позволит избежать штрафов нового хозяина, который так и не оформил на себя покупку», — добавили в ведомстве.

В УФССП России по Новосибирской области предлагают не тянуть с оплатой штрафов и сделать это на сайте ведомства. Также судебные приставы постоянно проводят рейды в аэропорту и на дорогах Новосибирска. Так только за четыре дня июля за тонировку на машинах были оштрафованы 178 водителей.