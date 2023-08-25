В Новосибирске оштрафовали магазин секс-игрушек из-за вибраторов

В Новосибирске местный житель пожаловался на секс-шоп из-за рекламы в 2ГИС.

В Новосибирске местный житель написал заявление в региональный ФАС на секс-шоп «Lust boutique» из-за рекламы вибраторов в 2ГИС.

Как выяснил Сиб.фм, под названием магазина интимных товаров в сервисе 2ГИС было написано, что организация — официальный представитель брендов европейских секс-игрушек. По мнению заявителя, данная информация не соответствует действительности. В УФАС он рассказал, что магазин не смог бы заключать договор с европейскими производителями напрямую.

Новосибирский УФАС отправил запрос секс-бутику. Директор магазина ответила, что они закупают оригинальную продукцию у официальных дистрибьютеров этих брендов и предоставила всю документацию. Кроме этого, реклама была согласована площадкой 2ГИС без претензий после проверки документов.

Однако в УФАС решили, что документы, свидетельствующие об осуществлении закупок товаров у дистрибьюторов, не делают магазин «Lust boutique» официальным представителем указанных брендов, в связи с отсутствием каких-либо договорных отношений с ними.

Директора магазина оштрафовали на 4 тысячи рублей, а в рекламе в 2ГИС вместо «официальный представитель» теперь написано «оригинальная продукция».



Напомним, в Новосибирске на День всех влюблённых мужчины предпочитают дарить вторым половинкам вибраторы.