В Новосибирске заасфальтировали парковку у нового парка «Каменка»

Буквально за полгода местность на улице Адриена Лежена преобразилась – здесь появится первый в России заливной ландшафтный парк. Сейчас строители заасфальтировали парковочное место.

Ещё в апреле на улице Адриена Лежена был замусоренный пустырь. Весной здесь прошёл масштабный общегородской субботник, на котором был и сам мэр Новосибирска Анатолий Локоть. На тот момент экопарк был внесён в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и оценен в 300 миллионов рублей.

Главная фишка парка – экотропы, которые будут приподняты над водой, так как река Каменка весной обычно разливается. К октябрю строители собираются сдать первый этап работ – так, уже готов фундамент лабиринта для прогулки, смонтированы опоры освещения.

Подготовили строители и парковку на сотню автомобилей, где есть места и для инвалидов – на этой неделе её уже заасфальтировали. Городские власти планируют, что парк станет местом притяжения не только для новосибирцев.

Впрочем, новым проектом есть и недовольные: например, жители домов на улице Адриена Лежена не очень довольны соседством с парковкой. По словам возмущенных очевидцев, она слишком близко находится к детской площадке.