В Новосибирской области мошенники украли маткапитал на сумму 9 млн рублей

Материнский капитал на сумму около 9 миллионов рублей украли мошенники в Новосибирской области.

Мошенники украли материнский капитал на сумму около 9 миллионов рублей в Новосибирской области. Нарушителей обвинили по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«По версии следствия, обвиняемые в период с сентября 2020 г. по октябрь 2021 г. предоставили ложные сведения в Пенсионный фонд РФ по Новосибирской области при получении материнского (семейного) капитала 17 обратившимися к ним по объявлению женщинами, неосведомленными о намерениях участников организованной преступный группы незаконно использовать сертификаты», — говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе, нарушители пообещали матерям предоставить новое жильё за материнский капитал по низкой стоимости. Однако земельные участки они нашли в отдалённых районах области, собственники которых были согласны на отсрочку платежа. Мошенники оформляли земельные участки на держателей сертификатов и получали официальные разрешения на строительство на этих участках.

С держателями сертификатов нарушители заключили договоры займов от имени кредитного кооператива, а после — сопровождали женщин в банк для снятия денег с их лицевых счетов и возвращали их в кредитную организацию. Затем обвиняемые провожали женщин в отделение Пенсионного фонда для подачи заявлений на погашение долга и уплату процентов средствами маткапитала.

Так, Пенсионному фонду был причинён ущерб на сумму около 9 миллионов рублей.

В Искитимский районный суд Новосибирской области направили уголовное дело.

Напомним, что транспортные полицейские провели рейд около аэропорта Толмачёво и обнаружили 30 мигрантов-нарушителей и одного нелегала.