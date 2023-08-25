В Новосибирской области стартовал сезон сбора кедровых шишек

В Новосибирской области гражданам разрешили собирать кедровые шишки на лесных участках.

На территории Новосибирской области с 25 августа можно собирать кедровые шишки на любых лесных участках, за исключением лесосеменных плантаций. Об этом сообщили в областном минприроды.

С сегодняшнего дня, пятницы, в регионе стартует сезон сбора кедровых шишек. Специальный приказ ведомства устанавливает сроки заготовок шишек и прочих лесных даров. Дело в том, что из-за преждевременного сбора дикоросов могут истощиться ресурсы леса, ему может быть причинен вред.

Отмечается, что десять дней назад на территории Новосибирской области стартовал сезон сбора брусники. Что касается клюквы, то ее разрешат собирать в регионе лишь с 5 сентября. Патрулированием лесов в целях контроля за сбором дикоросов займутся специалисты отдела лесных отношений областного минприроды.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске названы даты школьных перекличек в августе.