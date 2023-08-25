В Новосибирской области стартовала прививочная кампания против гриппа

В Новосибирскую область поставлено более 500 тысяч доз вакцин для взрослых и детей.

В Новосибирской области началась кампания по прививке от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В область уже поставлено более 500 тысяч доз вакцин для взрослых и детей, которую можно получить в любой поликлинике.

к 2023 году планируется привить не менее 60% населения области, что составляет 1 миллион 677 тысяч человек. Вакцинация проводится в поликлиниках, в детских дошкольных и образовательных учреждениях (при наличии лицензии) и мобильными бригадами в организованных коллективах.

Вакцины российского производства, такие как «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей, распределены по всем государственным медицинским организациям, занимающимся иммунизацией. На данный момент уже привито более 45 тысяч человек, в том числе 5 799 детей.



Как ранее писал Сиб.фм, школы и детские сады Новосибирска готовы к учебному году.