Дороги Новосибирска рассекал автомобиль с подростком на капоте

В Новосибирске подросток забрался на капот машины и прокатился по улицам города с ветерком.

Жители Новосибирска заметили разъезжающий по городским дорогам автомобиль с подростком на капоте. Соответствующим видео поделился Телеграм-канал «ACT-54 Black».

Молодой блогер в белой одежде уселся на капот машины и снимал себя на камеру. Он сказал, что подростки едут домой, пожелав всем хорошего настроения. В транспортном средстве помимо водителя находилось еще несколько молодых людей.

Стоявшие около дороги девушки, увидев проезжающий автомобиль, поинтересовались, комфортно ли блогеру на капоте. На это он ответил, что ему «офигенно».

Как ранее писал Сиб.фм, житель Новосибирска пожаловался на подъем воды в унитазе. Он подчеркнул, что время от времени из-за контруклона и недобросовестных соседей засоряется канализационный выпуск, в результате чего можно наблюдать подъем воды в раковине, унитазе и ванной квартиры на цокольном этаже на ул. Римского-Корсакова, 3.