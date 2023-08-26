Губернатор Андрей Травников проверил работу новой котельной в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Чистоозёрный район проконтролировал качество работы новой котельной, заменившей собой сразу три устаревшие объекта теплоснабжения.

«Хороший результат и по качеству, и по экономике проекта», — подчеркнул глава региона.

В 2021 году губернатор запланировал выделить средства на достройку объекта. Пуско-наладочные работы были проведены в сезоне 2021-2022 годов. В 2023 году всех потребителей от трёх прежних устаревших котельных в полном объёме переключили на новую.

Андрею Травникову доложили, что год на объекте отработан без сбоев и других проблем, а местные жители довольны качеством услуг. Все запланированные показатели в рамках программы эффективности были достигнуты, отмечена экономия. По удельным показателям, расход угля на одну гигакалорию снижен более чем вдвое — результат лучше планового. Склад угля теперь закрытый, стоит автоматизированная дробилка, которая позволяет дробить уголь любой марки и качества. Снижены трудозатраты.

Новую угольную котельную «Зонова» в рабочем посёлке Чистоозёрное построили в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области». Строительство завершили в 2022 году, а его стоимость составила около 60 миллионов рублей, мощность котельной — 7,5 МВт.

Потребители: Центральная районная больница, одна школа, один детский сад, шесть многоквартирных домов, более двадцати административных зданий (магазины, суд, администрация района, церковь, вокзал и т. п.), около тридцати жилых домов.

В 2023 году под модернизацию в Чистоозёрном готовят ещё одну котельную, всего в схеме теплоснабжения райцентра — девять котельных, срочной реконструкции требуют две из них.