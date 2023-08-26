Под Новосибирском мощный ураган уничтожил рощи в лесу

Жители микрорайона Пашино в Новосибирске пожаловались на последствия недавнего мощного урагана.

Жители микрорайона Пашино в Новосибирске поделились видео и снимками последствий разбушевавшейся 25 августа стихии. Кадры разместили в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Из-за урагана было повалено множество деревьев, сильный ветер снес целую рощу. Местные жители едва могли проехать на машине по дорогам. Автор опубликованного в паблике ролика подчеркнул, что прошелся самый настоящий торнадо.

«Всю полосу выкосил ветер. Торнадо прошёл. Это невообразимо! Это вот так весь лес повалило. Это ужас. Как хорошо, что мы не попали, мы чуть опоздали», — комментирует увиденное женский голос.

Напомним, что стихия обрушилась на Новосибирск 25 августа. Местные жители могли наблюдать мощные молнии. От разрядов загорелись несколько домов. Шел сильный ливень, из-за чего во дворах было много воды, а ветер сносил деревья в различных районах города. Кроме того, электричества лишились свыше 1,3 тыс. домов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске спасатели весь вечер устраняли последствия шторма.