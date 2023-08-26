Под Новосибирском мужчина и женщина погибли при опрокидывании иномарки

Под Новосибирском опрокидывание иномарки привело к гибели мужчины и женщины.

В Сузунском районе Новосибирской области в 15:50 26 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Согласно предоставленным сведениям, на 78-м км автодороги «Сузун — Черепаново» мужчина 1964 года рождения, находившийся за рулем иномарки «Мазда-3», начал совершать обгон, не смог справиться с управлением. В итоге автомобиль вылетел в левый кювет и опрокинулся.

Причем водитель этой машины лишен права на управление транспортным средством по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. В дорожной аварии на месте погибли водитель и женщина, находившаяся в «Мазде-3» на пассажирском месте. На вид гражданке 40-45 лет. К работе приступили прибывшие на место сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском женщина на Mazda влетела в грузовик по пути в аэропорт. Столкновение было лобовым. Водитель иномарки врезалась в грузовик после выезда на полосу встречного движения.