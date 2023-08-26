Под Новосибирском женщина на Mazda влетела в грузовик по пути в аэропорт

По пути в аэропорт «Толмачёво» под Новосибирском женщина на Mazda попала в ДТП с грузовиком.

Днём 25 августа в городе Обь Новосибирской области женщина на Mazda влетела в грузовик по дороге в аэропорт «Толмачёво». Машина разбита всмятку. Очевидцы поделились фото- и видеоматериалами в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Днём женщина за рулём автомобиля Mazda выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с водителем грузовика», — говорится в сообщении.

Водитель грузовика не пострадал, а женщина находится в тяжёлом состоянии. Её госпитализировали.

После ДТП на автодороге Р-254 образовалась девятикилометровая пробка. На месте работали сотрудники МЧС.

Напомним, что в Новосибирске девочка попала под колеса во дворе дома и оказалась в больнице.