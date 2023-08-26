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общество

Поваленные деревья, побитые авто и тучи из фильмов-катастроф: последствия грозы 25 августа в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске жители стали свидетелями мощного ливня, грозы и сильного ветра.

Ливень, гроза и сильный ветер в Новосибирске привели к появлению в городе поваленных деревьев, побитых автомобилей и по-настоящему устрашающих туч. В социальных сетях новосибирцы стали публиковать последствия неблагоприятных погодных условий.

По всему городу можно было увидеть поваленные сильным ветром деревья. В Дзержинском районе они мешали нормальному движению транспортных средств, находясь прямо на проезжей части. К расчистке территории приступили также на Волочаевской. Там ветер не только повалил деревья, но и оборвал провода. Не лучшая ситуация наблюдалась на Белинского, 3.

Фото Поваленные деревья, побитые авто и тучи из фильмов-катастроф: последствия грозы 25 августа в Новосибирске 2

Кроме того, из-за ветра повредило машины. На кадрах, предоставленных Телеграм-каналом «Новосибирск с огоньком», можно увидеть машину в жилмассиве «Просторный», которую ветер лишил капота. В Сети появилась видеозапись, на которой катится и врезается в припаркованный автомобиль прицеп.

Как ранее писал Сиб.фм, в небе над Новосибирском 25 августа заметили шкваловый ворот.

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Павел Фролов
Журналист

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