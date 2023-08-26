В Академгородке Новосибирска два участка отдадут под КРТ

В Академгородке Новосибирска два участка передадут под комплексное развитие территорий.

Мэрия Новосибирска объявила два аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в новосибирском Академгородке. Соответствующие документы появились на сайте администрации.

Отмечается, что для КРТ выделят два участка. Один из них имеет площадь 3,6 га и находится в границах улиц Российской, Рубиновой, Шатурской и Гнесиных. Что касается начальной цены аукциона, то она составляет 213,1 млн руб. В случае с шагом аукциона речь идет о 10 млн руб.

Еще один участок имеет площадь 4,1 га и находится в границах улиц Российской, Героев Труда, Рябиновой и по улице Иванова. Шаг аукциона — 5 млн руб., а стартовая цена на право заключения договора составляет 104,4 млн рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, прокуратура внесла мэрии Новосибирска представление из-за аукциона КРТ. Новосибирская прокуратура в рамках проведенной проверки обнаружила нарушения при проведении аукциона на право заключения договора о КРТ.