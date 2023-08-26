В Новосибирске +21 градус и отсутствие осадков ожидаются 26 августа

В Новосибирске синоптики рассказали о солнечной погоде 26 августа с температурой +21 градус.

26 августа в Новосибирске температура воздуха составит +21 градус. Осадков не ожидается, сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Днём столбик термометра укажет на +19...+21 градус. Ветер будет западным — 4–9 метров в секунду.

В Новосибирской области будет теплее — воздух прогреется до +23 градусов. Ветер будет дуть в западном направлении с порывами до 14 метров в секунду. Возможно, пройдут дожди и грозы.

Напомним, что 24 и 25 августа Новосибирск накрыл сильный ливень. Молнии сверкали и били в дома на протяжении двух часов, а дождь затапливал улицы города. Гроза привела к нескольким пожарам в регионе: в Пашино сгорел дом, в Кировском районе — дачи, а в поселке Садовый — трансформаторная будка.