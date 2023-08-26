В Новосибирске на Михайловской набережной открылся гастрофестиваль

Гастрофестиваль «В Сибири — Есть!» открылся на Михайловской набережной в Новосибирске.

26 августа в Новосибирске начался гастрономический фестиваль «В Сибири – Есть!». Там десятки заведений общепита из нескольких сибирских регионов представили свою продукцию местным жителям. Об этом сообщили в BFM-Новосибирск.

Как отметила директор фестиваля «В Сибири – Есть!» Галина Ильина, фестиваль стал масштабнее. Если в 2022 году его посетило около 100 тысяч человек, то в этом году ожидается больше гостей. К мероприятию присоединились участники Красноярского края, Хакассии и Тувы.

«Тувинцы, например, привезли юрту и шаманку. Пройдет презентация сибирских регионов. Но тема еды, конечно, остается ключевой. Михайловская набережная на два дня станет всесибирским фудкортом под открытым небом. У нас будут представлены разные форматы: от высокой, ресторанной кухни до стрифтуда. Будет отдельная площадка фудтраков — очень популярное сейчас направление», — подчеркнула Галина Ильина.

На первый день фестиваля запланирована серия соревнований поваров: батл для профессионалов, а также любительских и детских команд. Двухдневная деловая программа включает в себя мероприятия для рестораторов, отельеров, виноделов.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о сносе проблемного здания, где находится два заведения общепита — Park Cafe и «Перчини».