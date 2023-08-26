В Новосибирске парень поставил аккумулятор на чужой автомобиль и угнал его

20-летний житель Новосибирска поставил аккумулятор на чужую машину и угнал её.

В Ленинском районе Новосибирска 20-летний парень поставил аккумулятор на чужой автомобиль и угнал его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Хозяин машины ВАЗ 2101 обнаружил её пропажу и сразу же обратился в полицию. Автомобиль был припаркован на возле одного из домов на улице Карла Маркса.

Оказалось, что нарушитель решил присвоить себе машину, потому что она долго находилась без присмотра. Парень поставил на автомобиль аккумулятор и уехал на нём. В результате транспорт сломался и угонщику пришлось бросить его улице Котовского.

В угоне подозревают 20-летнего жителя рабочего посёлка Верх-Тула. Он не был судим ранее. Теперь против парня возбудили уголовное дело по статье «Кража». Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что днём 25 августа в городе Обь Новосибирской области женщина на Mazda влетела в грузовик по дороге в аэропорт «Толмачёво». Машина разбита всмятку.