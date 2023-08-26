В Новосибирске спасатели весь вечер устраняли последствия шторма

Спасатели весь вечер устраняли последствия урагана в Новосибирске.

Вечером 25 августа спасатели несколько раз выезжали на устранение последствий сильного шторма в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Из-за сильного ветра во время грозы 25 августа в Новосибирске упало несколько деревьев. Они блокировали проезд и свисали на проводах ЛЭП. Спасатели распилили и убрали растения для дальнейшего вывоза.

«Сильный ветер без труда может их повалить. Есть высокий риск пострадать от упавшего дерева или оказаться под обломками строения», — объяснили в МАСС.

Спасатели также напомнили, что жителям частных домов необходимо постоянно проверять состояние кровли. Важно закрепить на крыше шифер, черепицу и другие кровельные материалы. Автомобиль лучше переместить в гараж.

Напомним, что 26 августа в Новосибирске температура воздуха составит +21 градус. Осадков не ожидается.