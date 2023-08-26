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общество проиcшествия

В Новосибирске стеклянная дверь рухнула на мужчину с ребёнком

Фото: АСТ-54

Стеклянная дверь упала на мужчину с ребёнком в Новосибирске.

Во время урагана в Новосибирске 25 августа стеклянная входная дверь разбилась о мужчину с ребёнком. Они получили множество ран, сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл в Ленинском районе. По словам очевидцев, в доме №14 на Площади Райсовета входная дверь не выдержала сильного ветра и упала прямо на двух жильцов.

«Везде деревья падают, а у нас в подъезде ветром выбило стекло входной двери. Пострадали мужчина и ребёнок!» — пожаловался автор поста.

В каком состоянии находятся пострадавшие — неизвестно.

Напомним, что 24 и 25 августа Новосибирск накрыл сильный ливень. Молнии сверкали и били в дома на протяжении двух часов, а дождь затапливал улицы города. Гроза привела к нескольким пожарам в регионе: в Пашино сгорел дом, в Кировском районе — дачи, а в поселке Садовый — трансформаторная будка.

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Диана Джафарова
журналист

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