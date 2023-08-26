В Новосибирске уборщик чистит квартиры с залежавшимися трупами

Квартиры с залежавшимися трупами чистит клинер в Новосибирске.

Основатель и руководитель клининговой компании «Твой клининг» Вячеслав Юрин рассказал «Сиб.фм» об уборке и состоянии квартир после смерти человека. Он выполняет такие заказы и на руководящей должности, потому что условия работы приятны не каждому.

По словам специалиста, клининг помещений после смерти можно разделить на две категории: религиозный и экстремальный. Первый вид уборки прост в исполнении, так как верующие оперативно обращаются в контору, а тело усопшего не успевает дойти до критического состояния. Второй случай более сложный — мертвец пролежал в помещении некоторое время и начался процесс разложения.

«К сложным случаям я отнесу квартиры, в которые невозможно зайти без противогаза. Запах трупных отложений чувствуется в подъезде. Тело человека протекает: содержимое кишечника, кровь и другие жидкости стекают на пол. Картина не очень приятная», — объясняет специалист.

Как отмечает Вячеслав, основная часть заявок касается смертей одиноких пенсионеров. Как правило, это бедные люди, живущие в старых квартирах далеко от родственников.

Уборка человеческого биоматериала ничуть не пугает специалиста, для него это всего лишь работа. Однако позитивных эмоций клининг после смертей тоже не вызывает.

«Мужчина пролежал около двух недель в закрытой комнате трёхкомнатной квартиры. Причём летом, в жару. Обстановка... Полная квартира мух, по полу и стенам ползают опарыши. Бррр... Все жидкости с пола собирали ковшом», — вспоминает Вячеслав.

Труднее приходится людям, которые выносят залежавшиеся трупы из квартир, считает клинер.

«В одной квартире попросили выбросить все вещи. Разумеется, мы все вещи смотрим перед тем как выбросить (родственники просят поискать паспорт, документы, сохранить их). И тут, среди одежды, в шкафу, находим тяжелую неприметную коробочку. Открываем, а там боевой пистолет Walther PP и две обоймы патронов», — рассказывает Вячеслав.

Пистолет оказался табельным оружием бывшего лётчика. Забирать находку специалисты не стали и передали её участковому.