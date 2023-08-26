В Новосибирске ученый СО РАН Данилов объяснил нашествие ос в конце августа 2023 года

В Новосибирске ученый СО РАН Данилов рассказал, с чем связано нашествие ос в августе текущего года.

Жителей Новосибирска начали доставать полчища ос, которых полно также в парках города и на остановочных павильонах. Старший научный сотрудник лаборатории систематики беспозвоночных животных ИСиЭЖ СО РАН Юрий Данилов в разговоре с VN.ru объяснил, чем обусловлена такая активность ос.

По словам специалиста, в настоящее время ос намного больше, нежели в начале лета. При этом он отметил, что ничего необычного в этом нет. Данилов подчеркнул, что взрослые осы слетаются на лотки с фруктами, могут садиться, к примеру, на шашлык. В последнем месяце лета эти насекомые не начинают демонстрировать более агрессивное поведение, но становятся более навязчивыми.

«У наших общественных ос гнездо живёт один год, то есть весной самка-основательница начинает строить первые ячейки для расплода, позже к ней присоединяются вышедшие из этих ячеек новые осы. В течение лета появляются всё новые особи, а к концу лета численность ос в гнезде становится максимальной», — сказал Данилов.

Кроме того, он рассказал, что намеренно осы нападают на человека, если только есть угроза для их гнезда. Специалист посоветовал новосибирцам быть аккуратными с цветочными духами, ведь этих насекомых привлекают разного рода запахи.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском мощный ураган уничтожил рощи в лесу.