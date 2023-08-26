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общество проиcшествия

В Новосибирске во время грозы ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома

Фото: паблик «АСТ-54»

Обшивку с новостройки сорвал ветер во время ливня в Новосибирске.

Вечером 25 августа во время сильного ливня ветер сорвал обшивку с многоквартирного дома Новосибирска. Об этом очевидцы сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«На Лежена, 17 сдуло свеженькую стену», — говорится в сообщении.

Фото В Новосибирске во время грозы ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома 2

Кроме того, из-за непогоды в Новосибирске упало несколько деревьев. Возле дома №133 на улице Бориса Богаткова тополь упал на провода и затруднил движение автомобилистов. Другое дерево рухнуло на территорию детского сада на улице Есенина, 27а. Ветки и стволы также повалились на Королёва, Белинского, Кошурникова, Волочаевской и Ясном берегу.

Ранее Сиб.фм публиковал последствия грозы 25 августа.

Напомним, что во время ударов молний 24 августа на нескольких улицах отключили свет, загорелись здания и автомобили.

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Диана Джафарова
журналист

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