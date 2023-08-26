В Новосибирской области 26 августа стартовал осенний сезон охоты

В Новосибирской области 26 августа был дан старт сезону охоты.

На территории Новосибирской области у граждан появилась возможность пострелять на природе. Об этом сообщили в региональном МЧС, дав новосибирцам ряд рекомендаций.

Специалисты МЧС России посоветовали охотникам не игнорировать прогнозы погоды и брать с собой на природу заряженный мобильный телефон. Там же призвали граждан хорошо тушить горящие спички или окурки сигарет, не оставлять огонь или костер без присмотра.

Кроме того, спасатели призвали придерживаться на природе личной и пожарной безопасности. Они напомнили, что плавсредство должно быть в исправном состоянии, обязательно нужно иметь при себе спасательный жилет, если на рыбалке или охоте человек использует лодку. Нельзя забывать и о том, что при стрельбе отдачей может выбросить за борт.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске спасатели весь вечер устраняли последствия шторма.