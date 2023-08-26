В Новосибирской области жители чаще всего умирают от болезней системы кровообращения

В Новосибирской области люди чаще всего умирают от новообразований и болезней системы кровообращения.

В Новосибирской области в минувшем году причиной смерти жителей становились преимущественно новообразования и болезни системы кровообращения. Об этом сообщили в Новосибирскстате, передает РБК Новосибирск.

Так, болезни системы кровообращения привели к смерти 18,7 тыс. человек в регионе, а новообразования — примерно 6,5 тыс. человек. Специалисты отметили, что от внешних причин скончалось 3,2 тыс. граждан. Из этого числа на самоубийства приходится 383.

Болезни органов дыхания стали причиной смерти порядка 1,8 тыс. пациентов, болезни органов пищеварения — свыше 1,6 тыс. Согласно сведениям Новосибирскстата, 1,1 тыс. граждан умерло от ряда инфекционных и паразитарных заболеваний.

В общей сложности в области скончались 38,3 тыс. человек. Речь идет в том числе о 312 детях, которым не исполнилось 17 лет. Из общего количества скончавшихся 37,9 тыс. — это граждане от 18 лет. Также сообщается, что возраст не установлен у 84 пациентов.

Как ранее писал Сиб.фм, женщин в Новосибирской области стало больше на 18,5%, чем мужчин.