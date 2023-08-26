Житель Новосибирска пожаловался на подъём воды в унитазе

На подъём воды в унитазе, ванне и раковине пожаловался житель Новосибирска.

26 августа житель Кировского района Новосибирска возмутился подъёмом воды в унитазе, ванне и раковине. Инцидент произошёл в доме №3 в квартире на цокольном этаже на улице Римского-Корсакова. Видео новосибирец отправил в паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Периодически из-за контруклона и недобросовестных соседей засоряется канализационный выпуск и, как следствие, поднимается вода в унитазе, ванне и в раковине цокольного этажа. Раньше управляющая компания реагировала на звонки и прочищала выпуск оперативно», — говорится в сообщении.

Известно, что дом обслуживает управляющая компания «МКС-Новосибирск». Жители двух квартир при очередном засоре 25 августа в течение нескольких часов не смогли дозвониться до УК и ЕДДС Новосибирска. Автор поста отмечает, что в обоих помещениях проживают малолетние дети.

«И при каждом смывании воды жителями вышерасположенных квартир вода поднималась в ванне всё больше и больше. Такого беспорядка ещё никогда не было», — возмутился новосибирец.

Напомним, что в Новосибирске СГК планирует вложить более 800 миллионов рублей в ремонт 61 теплового пункта.