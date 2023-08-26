Жители Новосибирска вынуждены копить до 10 лет на первый взнос по ипотеке

Проживающим в Новосибирске гражданам придется копить на первый взнос по ипотеке до 10 лет.

Эксперты рассказали, сколько лет жителям Новосибирска и других городов России нужно копить на первый взнос по ипотеке. Соответствующие подсчеты представили специалисты маркетингового агентства для девелоперов AGM, передает BFM-Новосибирск.

С первого дня лета текущего года в РФ подняли размер минимального первоначального взноса по ипотечным кредитам. В два раза увеличился порог входа в сделку — до 20%. По словам специалистов, в Новосибирске гражданам приходиться копить на взнос для 1-комнатной квартиры в среднем 2,2 года. Причем речь идет о тех, кто не снимает жилье. Если в ожидании ипотеки гражданин вынужден тратить деньги на съемное жилье, то требуемую сумму он соберет примерно за 5,7 лет.

В случае с первым взносом для 2-комнатной квартиры речь идет в среднем о 2,9 года. При этом у человека тоже не должно быть расходов на съем жилья. Если же гражданин расходует средства на съемное жилье, то цифра увеличивается до 7,7 лет. Если говорить о 3-комнатной квартире, то это 3,9 и 10,2 года соответственно. Согласно информации AGM, в РФ меньше всего времени уходит на сбор суммы в рамках первоначального взноса у жителей Красноярска. Дольше всего вынуждены копить жители Ростова-на-Дону.

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