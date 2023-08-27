Под Новосибирском неизвестный поджёг релейный шкаф на ж/д перегоне

Поезд задержался из-за поджога в Новосибирской области.

В Новосибирске произошёл инцидент, который привел к задержке двух пассажирских поездов, сообщил в воскресенье телеграм-канал SHOT.

Неизвестный на велосипеде поджёг релейный шкаф на перегоне «Обь — Новосибирск Западный», из-за чего была потеряна связь со стрелками и светофорами. Полицейские обнаружили следы от колес велосипеда, окурок и пластиковую бутылку из-под горючего вещества на месте происшествия.

Поджигателя пока не удалось найти. Поезда из Москвы в Читу и Владивосток были задержаны на полчаса.

Напомним, в апреле в Новосибирске неизвестный поджёг электрическое оборудование на перегоне между станциями «Ипподром» и «Обь» в Ленинском районе.