Под Новосибирском неизвестный поджёг релейный шкаф на ж/д перегоне

Поезд задержался из-за поджога в Новосибирской области.
В Новосибирске произошёл инцидент, который привел к задержке двух пассажирских поездов, сообщил в воскресенье телеграм-канал SHOT.
Неизвестный на велосипеде поджёг релейный шкаф на перегоне «Обь — Новосибирск Западный», из-за чего была потеряна связь со стрелками и светофорами. Полицейские обнаружили следы от колес велосипеда, окурок и пластиковую бутылку из-под горючего вещества на месте происшествия.
Поджигателя пока не удалось найти. Поезда из Москвы в Читу и Владивосток были задержаны на полчаса.
Напомним, в апреле в Новосибирске неизвестный поджёг электрическое оборудование на перегоне между станциями «Ипподром» и «Обь» в Ленинском районе.