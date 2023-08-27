В Новосибирске мужчина начал стрелять из травматического пистолета после того, как парень заступился за возлюбленную.

В Новосибирске сестра потерпевшего рассказала подробности стрельбы на Нарымской улице паблику «АСТ-54» в «ВК».

Напомним, инцидент произошел в ночь на 12 августа. Мужчины пристали к девушке с парнем. Когда юноша заступился за возлюбленную, один из подозреваемых выстрелил в него, а затем скрылся на авто. Пострадавший до сих пор находится в больнице.

Сестра парня рассказала, что стрелок до сих пор находится на свободе. Он даже приходил в палату к её брату и предлагал 40 тысяч рублей.

«40 тысяч за то, что он всадил в него 6 пуль. Если он читает этот пост, хочу спросить: «Так ты оцениваешь жизнь и здоровье человека, а может это плата за твою свободу?». Моего брата просто убивали, 6 пуль, люди! Одна пуля вошла в лёгкое, оно схлопнулось. Следующая через нёбо в нос вошла каким-то образом, прошла в голову и застряла в кости за 1,5 миллиметров до мозга», — написала она.

Девушка добавила, что брату звонили из правоохранительных органов всего один раз, и что судмедэкспертиза не проводилась. Она также подчеркнула, что их семья будет бороться до конца и не допустит, чтобы стрелку не сошло все с рук.

«Хочу сказать одно, что мы пойдём до конца. Если кто-то решил, что если моему брату 22 года, и поэтому его можно обвести вокруг пальца, то знайте, что у него есть тот, кто вам с рук это всё не спустит. Наша семья приложит все усилия, чтобы оградить общество от этого неадеквата», — подытожила девушка.