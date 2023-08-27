В Новосибирской области 144 человек заразились клещевым энцефалитом

Рост случаев энцефалита зафиксировали в Новосибирской области.

В Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом. С начала эпидемического сезона к медорганизациям обратилось более 15 тысяч человек, из которых 144 заразились клещевым энцефалитом, а 124 – клещевым боррелиозом.

В лабораториях было исследовано почти 10 тысяч клещей, более трети из которых оказались переносчиками боррелиоза.

Управление Роспотребнадзора по региону напоминает, что наиболее надежной защитой от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. Они помогут избежать серьезных осложнений и сохранить здоровье.

Напомним, в Новосибирской области выросло количество заражений клещевым энцефалитом в 2023 году.