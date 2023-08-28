Более 6000 дополнительных школьных мест созданы в Новосибирской области к новому учебному году

Новосибирская область готова к началу нового учебного года. Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы готовности системы образования региона к новому учебному году в ходе оперативного совещания в Правительстве области.

«Все муниципалитеты, вся Новосибирская область готова к началу нового учебного года. Попрошу 1 сентября провести все торжественные праздничные мероприятия с учетом того, что никакие пандемийные ограничения больше не действуют», – отметил глава региона.

С докладом о готовности образовательных организаций Новосибирской области к новому учебному году выступил министр образования региона Сергей Федорчук.

В новом учебном году в области будет работать 1676 организаций общего, дошкольного и дополнительного образования детей. В их числе: 966 общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, в которых будет обучаться более 372 000 школьников, из них около 49 700 первоклассников; 592 дошкольные образовательные организации, которые будут посещать более 127 800 дошкольников; 118 организаций дополнительного образования детей, в них будет заниматься почти 190 000 детей.

В этом учебном году начнут образовательный процесс 2 школы-новостройки проектной мощностью 1 074 мест: школа по ул. Крылова в Центральном районе на 249 мест (построена в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа»); школа по ул. Большевистской в Октябрьском районе на 825 мест (построена в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Жильё»).

Также для создания дополнительных мест в школах успешно задействуется ресурс перепрофилирования помещений, не востребованных в образовательном процессе, и оснащения их необходимым оборудованием в действующих образовательных организациях – таким способом в 2023 году открыто 5074 дополнительных места в школах за счёт проведения ремонтных работ.

В рамках подготовки к новому учебному году во всех образовательных организациях проведены текущие ремонты, капитальные ремонты отдельных элементов зданий и комплексные капитальные ремонты. На подготовку образовательных организаций из консолидированного бюджета Новосибирской области направлено более 2,5 млрд рублей. В 2023 году в Новосибирской области капитально ремонтируют 15 зданий общеобразовательных организаций.

Для создания условий обучения детей из населённых пунктов, не имеющих на своих территориях образовательных организаций, организована работа школьных автобусов и маршрутов. Подвоз обучающихся подготовлен к 423 базовым школам и будет осуществляется на 605 школьных автобусах по 703 школьным маршрутам из 831 посёлка. Ежедневно будет подвозиться около 15 000 школьников.

Весь школьный транспорт, обеспечивающий подвоз детей к местам обучения, соответствует требованиям ГОСТа, оснащён тахографами и системой спутниковой связи ГЛОНАСС. За последние 5 лет в районы области поставлено 415 школьных автобусов. Дополнительно образовательным организациям области будут переданы ещё 49 школьных автобусов, приобретённых за счёт средств федерального бюджета, поставка в Новосибирскую область планируется в сентябре 2023 года.

Приёмочные комиссии завершили свою работу, образовательные организации Новосибирской области приняты готовыми к новому учебному году. Занятия во всех образовательных организациях Новосибирской области начнутся в плановом порядке 1 сентября в штатном режиме с проведением праздничных мероприятий с торжественным поднятием Флага Российской Федерации и исполнением Гимна Российской Федерации.