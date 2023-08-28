ЕГЭ-2024: внесены изменения в экзамен по литературе

Изменения коснулись экзамена по литературе в рамках ЕГЭ.

В экзамене ЕГЭ по литературе 2024 года произошли изменения: из списка авторов убрали российских классиков, включая Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, а также исключили разделы, посвященные древнерусской литературе и произведениям XVIII и первой половины XIX века.

Вместо этого в экзамене появятся задания на творчество зарубежных писателей, таких как Умберто Эко и Томас Стернз Элиот. Однако, творчество российских классиков может быть использовано при написании сочинения и попадать в сопоставительные задания. Обновления коснулись только тестовой части экзамена.

Ранее было объявлено о появлении вопросов о спецоперации на Украине в обновленной версии ЕГЭ по истории.

Напомним, согласно Приказу от 22.02.2023 за номером 202 (зарегистрирован 13.03.2023 № 72577), выпускники школ ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья освобождаются от сдачи ЕГЭ. Особыми условиями этого новшества является срок освобождения (будет действовать ближайшие пять лет до 2028 года) и территориальное расположение вуза, куда намерен поступить школьник, проживающий в новых, присоединённых регионах.