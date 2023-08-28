«Финансовый ЗОЖ» — форум для молодежи

«Финансовый ЗОЖ в Бобровом Логе: Инвестируй с умом!» – молодежный форум под таким названием впервые прошел в Красноярске 25 августа.

Погружение в тему финансов для ребят в возрасте 16-18 лет на площадке Фанпарка организовали «Норникель» и «Тинькофф Инвестиции». Весь день школьники и абитуриенты слушали лекции опытных трейдеров, аналитиков, инвестблогеров и представителей крупнейших банков.

Мероприятие открыла и. о. министра образования Красноярского края Светлана Маковская: «Система образования Красноярского края давно работает с финансовой грамотностью. Но одних усилий наших преподавателей недостаточно, и замечательно, что благодаря таким мероприятиям, как этот форум, появляется возможность работать с реальным сектором экономики».

В мероприятии приняли участие учащиеся физико-математической школы при СФУ, гимназии «Универс», будущие студенты, которые показали, что мир финансов и инвестиций для них знакомая тема. Сами будущие инвесторы называют мероприятие полезным и важным. Кто-то из них пока только планирует пробовать себя в инвестициях, а некоторые слушатели в свои 15 лет уже имеют за плечами опыт заработка на бирже.

Ребята из Красноярска оказались хорошо прокачены на тему финансов и инвестиций

«Инвестиции постепенно становятся одним из способов заработка. В 12 лет я при помощи папы купила акции на деньги, которые мне подарили на день рождения, и за два года получила хороший прирост. На этом форуме мне нравится, что спикеры всё очень внятно объясняют и позволяют задавать вопросы», — поделилась участница форума, ученица 10 класса физико-математической школы СФУ Лиза. А ученица той же школы Ксения интересуется экономикой и считает, что инвестиции – это очень перспективная на данный момент тема. «Очень хотелось послушать мнение людей, которые действительно в этом разбираются, имеют свое представление и огромный опыт за плечами. В итоге всё даже лучше, чем я ожидала» — поделилась участница форума.

Эксперты помогли красноярской молодежи разобраться в том, что такое брокерский счет, чем акция отличается от облигации, как правильно сохранять и увеличивать капитал. Деловую программу форума открыли инвестор, блогер, ведущая шоу об экономике «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина и руководитель отдела развития брокерских продуктов «Тинькофф Инвестиции» Александр Гусев.

«Это мой первый опыт работы с такой юной аудиторией. Мне очень понравились ребята, их вопросы, активность. В финансовые темы определенно стоит погружаться с подросткового возраста. Я сама пришла на трейдерские курсы, когда мне было всего 15 лет. Учеба – это фундамент, который должен быть первым шагом, если ты хочешь заниматься построением своего капитала», — прокомментировала Ирина Ахмадуллина.

Блогер и инвестор Ирина Ахмадуллина сразу нашла подход к молодежной аудитории

Также на форуме выступили представитель «Сбербанк» Ольга Стерина, начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг «Альфа-Банка» Борис Красноженов, управляющий компании Alenka Capital Элвис Марламов, доцент кафедры финансов и кредита Экономического факультета Московского государственного университета Илья Гуров и представители Енисейского объединённого банка.

Эксперты и школьники во второй части программы детально разобрали инвестиционный кейс компании «Норникель». Эксперты показали какие факторы надо учитывать при инвестировании в реальный сектор.

«Инвестиция в будущее – самая лучшая инвестиция. И очень здорово, если человек с юного возраста понимает, что деньгами можно распоряжаться грамотно. Мы как компания-эмитент видим, что частных инвесторов сегодня всё больше, но зачастую количество не переходит в качество. Людям не хватает базовых знаний, чтобы инвестировать с умом, и мы решили заполнить эти проблемы: рассказать о фондовом рынке, чтобы люди не воспринимали его как казино, а понимали риски и свой потенциальный доход. Мы делаем это не для галочки, мы искренне хотим, чтобы этот форум подтолкнул ребят к дальнейшему изучению всех тонкостей и деталей», — рассказал директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» Михаил Боровиков.

Как подчеркивают участники мероприятия, инструменты управления личными деньгами становятся сегодня всё более доступны для молодежи, а значит и растет запрос на знания в области финансов.

Финансовый ЗОЖ становится обычной практикой, и форумы, где учат инвестировать с умом, становятся регулярными. Организаторы планируют проведение подобных мероприятий и в других регионах России.